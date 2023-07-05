انت الأن تتابع خبر شاهد.. انجي خوري خطفت جمهور سما المصري بفيديو اباحي مع رجل أعمال شهير! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الفنانه اللبنانيه انجي الخوري تخطف جمهور الفنانه سما المصري بعد قيام احد الاشخاص بتصوير الفنانه انجي الخوري وهي تقوم بركوب الدراجه الهوائيه بدون ملابس داخليه مما اثاره ضجه كبيره وجدلا داخل الوطن العربي شاهد الفيديو بالكامل..

تصدرت الفنانه اللبنانيه انجي الخوري وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل بعد قيامها بالركوب على دراجه هوائيه في الشارع وامام الجميع وكانت ترتدي الفستان ابو حماله بدون ملابس داخليه وظهرت امام الجميع بهذه الملابس الغير موفقه وانتشر هذا الفيديو الذي مدته عشر دقائق على جميع المنصات..

اشعلت الفنانه انجي الخوري غرائز الرجال بعد قيامها بنشر فيديو مدته 10 دقائق عبر صفحتها الرسميه على فيسبوك وهي تقوم بالركوب على دراجه هوائيه بدون ملابس داخليه في احد الشوارع في مدينه بيروت.