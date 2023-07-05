عدت سما المصري.. ربة منزل مصرية تتحدي أشهر راقصة بوصلة رقص فلاحي في غرفة رقص مصرى نار سهرة يوم الخميس غلبتي شمس الكويتية وصافيناز

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رياض - احمد صلاح - أشعلت الراقصة صافيناز ، مواقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، في أحدث إطلالة لها.

ونشرت صافيناز ، فيديو لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، وهى ترتدى بدلة رقص شرقي وقامت بالرقص مستخدمة حيث قامت برفعها لأعلى عدة مرات .

وكما في العادة، أثار الفيديو الجدل، خاصة وأنها تستعرض جسدها أمام الكاميرا وخاصة ط .

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو كانت قد حذفته الراقصة الاستعراضية صافيناز من على حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وجاءت تلك الخطوة بعدما نشرت الراقصة الاستعراضية صافيناز فيديو لها من على شاطئ البحر إلا أنها سرعان ما حذفته بسبب ظهور إزاء من .