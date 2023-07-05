انت الأن تتابع خبر كيوم ولددتها أمها .. فتاة سعودية شقراء فائقة الجمال تثير غضب السعوديين بسبب فيديو رقص من غرفة بالاسود .. اتفرج على الدلع والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ليست المره الاولى التي تظهر فيها احد الفتيات السعوديات على مواقع التواصل الاجتماعي وتقوم بوصله رقص جميل جدا وصلت وصلت رقص لفتاه سعوديه رقص من داخل غرفه

على احد الاغاني الخليجيين بسبب الفيديو المنتشر بصوره كبيره جدا الموقع التواصل الاجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، الجمعة ، مقطع فيديو صادمًا لفتاة سعودية شبه عارية وظهرت الفتاه وهي ترتدي فستان ضيق للغايه ابرز منحنيات جسدها وهي ترقص بدمائل بطريقه كبيره في غايه والروعه.

مما جعلت موقع التواصل الاجتماعي يحدث ضد بسبب هذا الفيديو

إنها ترقص على شيلة سعودية شهيرة. وظهرت الفتاة السعودية في الفيديو وهي شبه ترتدي فستانا اخضر وتكشف وترقص.