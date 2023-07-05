أخبار اليمن : عودة 424 حاجا عبر مطار صنعاء الدولي

عودة 424 حاجا عبر مطار صنعاء الدولي
عاد عبر مطار صنعاء الدولي اليوم 150 حاجاً من الفوج الأول لحجاج بيت الله الحرام قادمين من مدينة جدة بعد إتمام مناسك الحج والعمرة.
ونقلت الخطوط الجوية اليمنية من مدينة جدة الى مطار صنعاء الدفعة الثانية من الفوج الأول من ضيوف الرحمن بعد إتمام مناسك الحج والعمرة للعام الحالي 1444ه بعد ساعات من وصول الدفعة الأولى من المدينة المنورة وعددها 274 حاجاً وحاجة.
ودعا عدد من الحجاج إلى الفتح الكامل لمطار صنعاء والسماح بالسفر عبره كونه مطلباً إنسانياً وحقاً كفلته المواثيق الدولية والاتفاقيات.
وأكدوا أن مطار صنعاء يقدم خدمات إنسانية ذات أهمية كبيرة للمسافرين والمرضى والطلاب والمغتربين.
(سبأ)
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