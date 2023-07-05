انت الأن تتابع خبر صنف من اقوي المشاهد المشهد الممنوع من العرض بسبب الرقابه للزعيم عادل امام مع هند صبري بعد تسريبه من خلف الكواليس والمخرج اوقف التصوير بعد تحول المشهد الي حقيقه من شده المتعه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانه جيهان قمر في احد البرامج تحدثت عنها بالتفصيل عن الاحداث والكواليس التي دارت معها من فيلم عماره يعقوبان مع الزعيم عادل الامام وكشفت عن اسرار غامضه حدثت خلف الكاميرا تابع التفاصيل.

ذكرت جيهان قمر في برنامج نص الكلام على دورها التي قامت به مع الزعيم عادل امام داخل غرفه النوم وذكرت ان الامر كان عباره عن تمثيل فقط وبعد انتاج هذا الفيلم احدث ضجه كبيره داخل الوسط الفني ونال اعجاب الكثير من الجمهور والمتابعين للزعيم عادل امام ونال اعجاب النقاد الفنيين داخل الوسط الفني شمل هذا الفيلم عدد كبير من الفنانين مثل الفنانه هند صبري في اول ادوار لها داخل السينما المصريه.