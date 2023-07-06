أخبار اليمن : فوز يمني في دورة رياضية بالجزائر

فوز يمني في دورة رياضية بالجزائر
حصد اليمني علي خصروف الميدالية البرونزية في وزن 60 كيلو بعد تغلبه على لاعب تونسي في منافسات الجودو للدورة العربية في الجزائر.
وتشارك اليمن في الدورة العربية للألعاب الرياضية ببعثة محدودة الألعاب: "الملاكمة، والمصارعة، والجودو، وألعاب القوي".
وسبق للاعب علي خصروف أن شارك في الدورة العربية التي أقيمت في جمهورية مصر العربية 2011 وحقق الميدالية الذهبية.
ويمتلك اليمن في رصيد الدورة العربية للألعاب الرياضية 37 ميدالية ملونة موزعة كالتالي: (9 ذهبيات - 8 فضيات - 20 برونزية)، بالإضافة إلى ميدالية خصروف المحققة اليوم.
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