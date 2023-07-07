ادلع يا مدلع البطل وصل.. بدون خجل فتاتان سعوديتان أبهرت الشباب بوصله رقص ركنت جوهرة علي الرف بهزة وسطها بقوه.. اتفرج

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رياض - احمد صلاح - أشادت الإعلامية سهير جودة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بدور عبير صبري في مسلسل جميلة.

وكتبت سهير جودة قائلة: عبير صبري في دور نيرمين عبدالحميد بمسلسل جميلة أكدت رسوخ موهبتها ونضجها، فقد قدمته باحتراف مذهل وكان المشهدان الأخيران، الصدمة والتحقيق بعد أن تحول شرها إلى ابنها الوحيد فقتلته بالسم بدلاً من طليقها.

وأضافت جودة قائلة: مشهدان لا تقدر عليهما سوى ممثلة عالمية، بالتأكيد فإن هذا الدور هو الأقوى والأجمل في كل أعمالها يوماً بعد يوم تؤكد عبير صبري بموهبتها وذكائها الفني أحقيتها ومكانتها كممثلة ونجمة كبيرة لها بصمتها المتفردة.

مسلسل جميلة

يُذكر أنّ مسلسل جميلة يشارك به عدد كبير من الفنانين، من بينهم سوسن بدر، عبير صبري، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، والمسلسل من نوعية الأعمال الفنية الاجتماعية التي تناقش مشاكل الميراث.