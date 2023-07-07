اتفرج قبل الحذف.. ولعت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث فلاحة مصريه فائقه الجمال جنت الشباب بوصلة رقص شرقي هزة يمين وهزة شمال ركنت جوهرة وفيفي عبده علي الرف.. ومتابع كسحتي سما المصري وصافيناز

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رياض - احمد صلاح - تحدثت الراقصة صافيناز خلال لقائها في برنامج “تابوو” الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس على قناة “دجلة الفضائية”، عن علاقتها الربانية، إنها تدعو الله قبل صعودها على المسرح في كل مرة وتصوم في رمضان رغم أنها مسيحية.

صافيناز تتحدث عن حالتها العاطفية

وقالت صافيناز إنها لم تقع في حب أي من أزواجها وهي الآن حرة مضيفة “أنا حرة.. وممكن أربي أطفال أحسن من الناس التانيين، ومرضاش أن بنتي تكون راقصة”.

صافيناز ترد على نزار الفارس

وخلال الحلقة، قال الإعلامي نزار الفارس لـ صافيناز «رب العالمين ما راضي عن الرقص»، وردت صافيناز قائلة: «هو اللي قالك؟»، مشيرة إلى أنها من عائلة محافظة جدا، وتدعو الله قبل صعودها على المسرح في كل مرة.