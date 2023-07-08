أخبار اليمن : تسجيل 74 خرقا جديدا لقوى العدوان في الحديدة

تسجيل 74 خرقا جديدا لقوى العدوان في الحديدةذكرت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان في محافظة الحديدة أنها سجلت يوم أمس 74 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين خروقات قوى العدوان، غارتان للطيران التجسسي على الجبلية وتحليق أربع طائرات تجسسية في أجواء الجبلية ومقبنة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضا استحداث تحصينات قتالية في مقبنة، وأربعة خروقات بقصف مدفعي و63 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.