انت الأن تتابع خبر عدت صافيناز . القشطة سما المصري ولعت النت في وصلة رقص على انغام “عود البطل” تتحدى أشهر راقصة ..اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -راقصه المصريه الاستعراضيه المصري التي تثير لجدا في كثير من الاحلام بسبب اطلالتها القويه والغريبه للغايه وهذه المره نشرت فيديو لها وهي تسوق توك توك في الشارع مع اثاره حيره المتابعين بسبب ما قامت بفعله

تواصل الفنانة سما المصري الجدل عبر سلسلة الفيديوهات والصور التي تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي جديدها، ظهرت سما المصري في فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام في وصلة رقص بالهوت شورت على انغام مهرجان “انتي خلبوصايه” للمغنيين الشعبيين حسن شاكوش وعمر كمال.

يذكر ان هذه المرة الثانية التي ترقص فيها سما المصري على نفس الاغنية حيث كانت قد ظهرت في فيديو سابق وهي ترقص مرتدية وتحمل عصا .