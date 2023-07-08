أخبار اليمن : تحديد رسمي لرسوم المدارس الاهلية في صنعاء

تحديد رسمي لرسوم المدارس الاهلية في صنعاء
أعلن مكتب التربية والتعليم في أمانة العاصمة صنعاء ، عن تحديد الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية المعتمدة في أمانة العاصمة للعام الدراسي 1445هـ.
وأوضح مدير مكتب التربية بالأمانة عبدالقادر المهدي أنه تم الاعلان عن المدارس الأهلية المعتمدة والمرخصة حسب "المرحلة والقسم والجنس" في صحيفة الثورة الرسمية العدد "21404" بتاريخ 9 ذو الحجة 1444هـ، وكذا بموقع البوابة الذكية لوزارة التربية والتعليم.
وشدد على كافة المدارس الأهلية بالأمانة الالتزام بالرسوم الدراسية المحددة للعام الدراسي 1445هـ، وعرض لوحة الشفافية للطلاب وأولياء الأمور، بالتزامن مع بدء التسجيل من اليوم السبت في جميع المدارس.
وبحسب وكالة سبأ ، فقد دعا المهدي، أولياء الأمور إلى عدم تسجيل أبنائهم في كيان تعليمي أو مرحلة دراسية غير مرخصة، والتحري عن المدارس المعتمدة من قبل مكتب التربية بالأمانة والإبلاغ عن المدارس المخالفة على أرقام عمليات المكتب (777610410-717610410) أو المناطق التعليمية بالمديريات.
وأكد أن مكتب التربية سينفذ نزولاً ميدانياً للتأكد من التزام المدارس بالرسوم الدراسية المحددة بجميع المناطق التعليمية بالمديريات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدارس الأهلية المخالفة.
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