أخبار اليمن : 78 خرقاً جديدا لقوى العدوان في الحديدة

78 خرقاً جديدا لقوى العدوان في الحديدةسجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان في محافظة الحديدة 78 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين خروقات قوى العدوان، خمس غارات للطيران التجسسي على الجبلية وحيس ومقبنة، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 11 طائرة تجسسية في أجواء الجبلية وحيس، و14 خرقاً بقصف مدفعي، و46 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.