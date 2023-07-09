بدون حياء او دون ذرة خجل.. رهف القنون تخلع ملابسها كاملةً وتعلن عن إطلاقها أول فيلم مخل لها في عالم (البرنو ).. شاهد

انت الأن تتابع خبر بدون حياء او دن ذرة خجل.. رهف القنون تخلع ملابسها كاملةً وتعلن عن إطلاقها أول فيلم مخل لها في عالم (البرنو ).. شاهدوالأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت الناشطة الاجتماعية السعودية رهف القنون غضب واسع مؤخرا بعد إطلالتها الاخيرة وإعلانها عن رابط حسابها في موقعها الاباحي الفريد من نوعه.

في التفاصيل ، نشرت الناشطة السعودية رهف القنون صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام وتحديدا عبر خاصية القصص المصورة ” الستوري ” للترويج لموقعها الإباحي أمام جمهورها ومتابيعيها من مختلف دول العالم.

وظهرت رهف القنون في الصور وهي متنكرة على شكل أرنب وتضع أذنين على رأسها، وترتدي توب باللون الأسود، وتربط شعرها إلى الخلف، مع ماكياج قوي .

وعلقت رهف على الصورة “الرابط الخاص بمنشوراتي في موقع Only fans موجود في المعلومات الخاصة بي”

من جهة اخرى ، تسبب الشابة السعودية رهف القنون قبل عدة أسابيع بغضب واسع وهجوم لاذع من قبل جمهورها السعودي بعد إطلالتها الأخيرة احتفالا ” بالهالوين ” وظهرت في الصورة برفقة صديقاتها مرتدية ملابس جريئة للغاية كاشفة عن عوراتها للجمهور.

الجدير بالذكر أن الناشطة الاجتماعية السعودية رهف القنون ، من مواليد عام عام 2000 في السعودية يشغلُ والدها منصبَ محافظ مدينة السليمي في منطقة حائل، ولديها تسعُ أشقاء.

وحسبَ تصريحات رهف فإنّ أسرتها منعتها من الدراسة في الجامعة التي تُريد هي الدراسة فيها.

كما حبسها شقيقها بمساعدة من والدتها لشهور وذلك بعدما قصّت شعرها بل تعرضت للإيذاء الجسدي والنفسي وكانت قابَ قوسين أو أدنى من أن يُفرض عليها زواج تقليدي بدون رغبتها.