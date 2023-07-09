أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع أجواء حارة ورياح شديدة

الأرصاد يتوقع أجواء حارة ورياح شديدةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الصحراوية والساحلية، وهطول أمطار متفرقة ورياحاً شديدة حول أرخبيل سقطرى خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً وجافة نسبياً في الصحارى والهضاب الداخلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40 - 45 درجة مئوية.

وستكون الأجواء حارة ورطوبة مرتفعة في المناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى وقد تتراوح درجات الحرارة بين 34 - 39 درجة مئوية .

وحسب المركز قد تهب رياح شديدة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 28 – 48 عقدة وارتفاع الموج يصل إلى 7 أمتار، بينما تكون الرياح نشطة إلى قوية على السواحل الجنوبية والشرقية، خليج عدن ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 20 - 30 عقدة ويصل ارتفاع الموج إلى 4 أمتار.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، ذمار، إب، تعز، لحج، الضالع وشبوة.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: ريمة : 13.3 ملم، الكدن: 5.8، تعز : 3.3، إب : 1.5، المحويت : 1.4، حجة : 1.2 ملم.

كما هطلت أمطار على مناطق متفرقة من محافظات صعدة، شبوة، البيضاء وسهل تهامة وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من درجات الحرارة المرتفعة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة والإكثار من شرب السوائل.

كما حذر الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من الاضطراب الشديد للبحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى، وخليج عدن، وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب .

ودعا إلى عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، والاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الهواتف النقالة.