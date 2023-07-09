كيوم ولدتها أمها .. سما المصري تختطف جمهور انجي خوري وصافيناز بفيديو جديد يفجر مواقع التواصل الاجتماعي .. شاهد

انت الأن تتابع خبر كيوم ولدتها أمها .. سما المصري تختطف جمهور انجي خوري ورهف القنون بفيديو جدا تفجر مواقع التواصل الاجتماعي .. شاهد والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانه المصريه سما المصري موقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت بالفيديو قوي خطفت به جمهور انجي خوري وموديل اش وصافيناز واثاره سما المصري الجدل على المنصات السوشيال ميديا وذلك بعد عرضها فيديو قوي لها عبر قناتها على موقع يوتيوب التي استخداماتها لنشر الكثير من فيديوهاتها الخاصه والقويه وخصوصا في غرفه النوم.

وقامت سما المصري بنشر الفيديو الخاص لها على قناته على اليوتيوب وهي كثيرا ما تنشر فيديوهات من غرفه نوميات على قناه على اليوتيوب وحسابيها في فيسبوك وانستغرام.

وظهرت القشطه سما المصري في هذا الفيديو المسير لجده ملابس ضيقه للغايه وتستلقي من خلالها على السرير في غرفه نومها ولم تكتفي بذلك بل توجهت الى الحمام واخذت تستحم وبعد ان خلصت الشاور رجعت مره اخرى تكلم متابعها عن اهميه النظافه.

وبالطبع هذا الفيديو والكثير من التعليقات السلبيه والجدل بسبب ما نشرته سما المصري.