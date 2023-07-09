أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر من آل الاصبحي

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دوت الخليج -

رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر من آل الاصبحي

تلقى الشيخ صادق بن امين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية شكر وتقدير وعرفان من الاخوين مصطفى ويوسف احمد الاصبحي، نجلي الامين العام المساعد الاسبق للمؤتمر الشعبي العام، وذلك ردا على تعازيه الأخوية ومواساته لهم في وفاة رفيق عمله النضالي الدكتور احمد الاصبحي

( دوت الخليج) ينشر فيما يلي نصها : رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر من آل الاصبحيتلقى الشيخ صادق بن امين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية شكر وتقدير وعرفان من الاخوين مصطفى ويوسف احمد الاصبحي، نجلي الامين العام المساعد الاسبق للمؤتمر الشعبي العام، وذلك ردا على تعازيه الأخوية ومواساته لهم في وفاة رفيق عمله النضالي الدكتور احمد الاصبحي( دوت الخليج) ينشر فيما يلي نصها : دولة الأخ الشيخ/ صادق بن أمين أبو رأس...المحترم

رئيس المؤتمر الشعبي العام

تحية وعرفان وبعد،

بإمتنان بالغ تلقينا دفء مشاعركم من خلال تعزيتكم الأخوية في وفاة رفيق عملكم النضالي والسياسي والدنا/ د. أحمد محمد الأصبحي - رحمة الله عليه - والذي لمسنا في رحيله فقدان عزيز لكل قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام.

نسأل الله أن لا يريكم في عزيز أي شر، وتقبلوا منا وأفراد الأسرة خالص الود دوماً.

أخوانكم/ المهندس مصطفى أحمد الأصبحي

والمهندس / يوسف أحمد الاصبحي تعليق إرسل الخبر إطبع الخبر RSS حول الخبر إلى وورد معجب بهذا الخبر انشر في فيسبوك انشر في تويتر المزيد من "أخبار" عناوين أخرى متفرقة