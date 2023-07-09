انت الأن تتابع خبر شاهد .. أنجي خوري تنهار بالبكاء بقوه بعد تسريب فيديو مخل وخارج منسوب لها.! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت المغنية السورية ​أنجي خوري​ مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، لتوضح حقيقة مقطع الفيديو الإباحي الذي تم تداوله بشكل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ليتبين أن هذا الفيديو مركب.

أوضحت خوري حقيقة الفيديو قائلة إنه لفتاة تمارس الجنس، وتم تركيب صورة وجهها عليه، وتابعت حديثها قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكن، ليش عم تإذوني أنا صرلي 9 أشهر غايبة عن السوشيال ميديا تركوني بحالي، عم تركبولي ألام إباحية.. هاي مش أنا خافوا الله".