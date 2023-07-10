انت الأن تتابع خبر شاهد قبل الحذف.. فلاحة مصرية ولعت النت من اوضة تتحدي أشهر راقصة في العالم بوصلة رقص فلاحي كسحت سما المصري وفيفي عبده.. اتفرج والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ربة منزل تقوم بالرقص بطريقة غريبة عن المعتاد.

انت شرم مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي كبيره جدا للفنانه الجميله والتي اثارت موقع التواصل الاجتماعي مؤخرا الفنانه سما المصري انتشرت فيديوهات لها وصور لها على موقع التواصل الاجتماعيه في الاونه الاخيره بسبب ما تقوم به من نشر فيديوهات لها.

حيث ظهرت سما المصري في مقطع فيديو في وصله رقص جدا وليس القميص له من اللون الاحمر مفتوح من درجه كبيره جدا من جهه وقصير مما ابرز ساقها وابرز انوثتها الطاغيه وافضل ملامحها الجميله جدا.

و نالت سما المصري عده انتقادات كبيره جدا بسبب ما تقوم به من نشر فيديوهاتنا في غرفه ولا ترتدي وتظهر عددا ملابس و تظهر جميع .