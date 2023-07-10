أخبار اليمن : حريق يلتهم مساكن نازحين بالحديدة

حريق يلتهم مساكن نازحين بالحديدةاندلع حريق في مديرية القناوص بمحافظة الحديدة، يوم الاحد ما أدى الى التهام عدد من مساكن النازحين.

وأوضح وكيل المحافظة المساعد لشئون المديريات الشمالية غالب حمزة، أنه تم النزول الميداني الى قرية الهندي للاطلاع على أضرار الحريق الذي شب نتيجة لهبوب الرياح الشديدة خلال تجهيز وجبة الغذاء.

وافاد بأن الحريق التهم ستة مساكن للنازحين بما فيها من غذاء ومواشي، دون وقوع ضحايا أو اصابات، لافتا الى أن الأسر النازحة التي تضررت مساكنها باتت بدون مأوى وبحاجة طارئة للمساعدة والغذاء.

رافقه خلال الزيارة لمعاينة الحريق وتقديم بعض المساعدات الطارئة للأسر النازحة مدير مديرية القناوص محمد القوزي.

(سبأ)

