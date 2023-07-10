انت الأن تتابع خبر بدون خجل.. فيديو مسرب للفنانة منى فاروق وهي تقوم بوصله رقص مع المخرج خالد يوسف.. اتفرج قبل الحذف والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر خلال الساعات الماضيه فيديو مسرب للفنانه منى فاروق وهي تقوم بالرقص في احد فنادق دبي الشهيره مع خليجي

فقام احد الاشخاص بي تصويرها وتنزيل الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشر الفيديو بكثره وحصل ضجه كبيره لي احتواء الفيديو على مشاهدات ساخنه ولقطات رقص مثيره فديو مسرب للفنانه مني فارق اتفرج قبل الحذف..

تصدرت خلال الساعات الماضيه للفنانه منى فاروق بعد نشر احد الاشخاص فيديو لها وهي تقوم برقصات مثيره وفاضحه في احد مطاعم دبي الشهيره مع احد المخرجين المصريين

وقام احد الاشخاص بتصويرهم وهي تقوم بواسطه رقص مثيره وفاضحة وقام بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وحصل فيديو على ضجه كبيره لاحتوائها على لقطات ومشاهدات ساخنه وفاضحة اثار الراي العام واضحك الفنانه منى فاروق على هذا الخبر بانه ليس له اي صحه ونفت الفنان هذه الشائعه.