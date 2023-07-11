بوصله رقص بلدي بالاسود تحدي ربه منزل اشهر الراقصات علي منصه سناب شات عدت سما المصري داخل غرفه النوم من اجل المال اتفرج علي الدلع

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رياض - احمد صلاح - تصدرت ربه منزل ترند تويتر بعد قيامها بانشاء صفحه رسميه لها على منصه اليوتيوب ومنصه الفيسبوك وذلك للقيام بنشر عده فيديوهات لها وهي تقوم بوصله رقص داخل غرفه النوم من اجل مشاركه هذه الفيديوهات مع المتابعين على هذه المنصات وزياده عدد الاشتراكات داخل القناه من اجل الربح والبحث عن الشهره

ظهرت فتاه تبلغ من العمر 25 عام بملابس شفافه اظهرت اشياء لا يمكن ظهورها وقامت هذه الفتاه بنشر فيديو لها مدته نصف ساعه وهي تقوم بوصله رقص داخل غرفه النوم وذلك من اجل الحصول على كميه كبيره من المشاهدات لزياده الربح من هذه المنصات تعطي هذه المنصه ارباح للقناه التي تملك عدد كبير من المشاهدات والمتابعين.