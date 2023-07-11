أخبار اليمن : فيتامين شائع يمنع النوبات القلبية

فيتامين شائع يمنع النوبات القلبيةمن المعلوم أن "فيتامين د" مفيد لأجسامنا، وقد نوقش منذ فترة طويلة ما إذا كان تناوله كمكمل غذائي بالإضافة إلى نظام غذائي آخر له فوائد صحية حقيقية. تشير أحدث دراسة حول هذه المشكلة إلى أن مثل هذه المكملات يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

في حين أن البحث يشير فقط إلى تأرجح طفيف في خطر حدوث "حدث قلبي وعائي حرج" عند تناول فيتامين (د)، لذا من المهم معرفة العلاقة بين هذه العوامل الصحية وغيرها.

وتعد هذه الدراسة ثاني أكبر دراسة حتى الآن تتناول مكملات فيتامين (د) ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا للمؤلفة الرئيسية للدراسة، عالمة الأوبئة، راشيل نيل، من معهد بيرغوفر للأبحاث الطبية في أستراليا (كيو إم آي آر).

تم تصنيف البحث على أنه دراسة غير قطعية من حيث السبب والنتيجة، ولكن بحجم كاف لعينة من 21302 مريضًا تتراوح أعمارهم بين 60 و 84، ما يفيد بأنه يمكن الآن القيام بالمزيد من العمل للوصول إلى مزيد من التفصيل.

تقول نيل: "وجدت تجربتنا أن مكملات فيتامين (د) قد تقلل من مخاطر الأحداث القلبية الوعائية الرئيسية، ويمكن أن يكون التأثير الوقائي أكثر وضوحًا لدى أولئك الذين يتناولون العقاقير المخفضة للكوليسترول وعقاقير أمراض القلب الأخرى".

وتضيف العالمة: "هذه التجربة تفترض وجود حاجة ملحة إلى مزيد من البحث في هذا الأمر".

تم إعطاء المشاركين في الدراسة إما مكمل فيتامين (د) أو دواء بديل لمدة تصل إلى خمس سنوات، وما زال نحو 80% من هؤلاء في مجموعة فيتامين (د) يتناولون مكملاتهم في نهاية تلك السنوات الخمس.

في مجموعة فيتامين (د)، عانى 6% من المشاركين من حدث قلبي وعائي كبير، مقارنة بـ 6.6% من المشاركين الذين تناولوا علاجا بديلا. فيما يتعلق بالنوبات القلبية على وجه التحديد، كان المعدل أقل بنسبة 19% في مجموعة فيتامين (د)، بينما لم يكن هناك فرق في معدل السكتة الدماغية.

أظهرت الإحصاءات فائدة أكبر من مكملات فيتامين (د) لأولئك الذين يتناولون "الستاتين" أو أي شكل آخر من أدوية صحة القلب عندما بدأت التجربة، وهي نتيجة أخرى مثيرة للاهتمام لمتابعة الاكتشاف، بحسب الدراسة المنشورة في المجلة الطبية البريطانية.

وتقول نيل: "لسنا متأكدين من سبب ذلك "يمكن أن يكون مؤشرا على وجود مخاطر أعلى في بداية المعالجة، لذلك كان هناك مجال أكبر للتحسن".

يحرص الباحثون على الإشارة إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يبدأ تناول مكملات فيتامين (د) للقلب دون استشارة الطبيب أولاً - خاصةً كبار السن الذين يعانون من وجود أمراض.

وفي حال كان الشخص مهتمًا بزيادة فيتامين (د) بشكل طبيعي، فإن الحل في التعرض لكثير من ضوء الشمس وتناول الأطعمة، ومن أهمها زيت السمك وصفار البيض، بحسب المقال المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.

تقول نيل: "في حين أن التجارب السابقة العشوائية التحكم لم تجد أن تناول المكملات الغذائية مفيد لهذه النتيجة، فإن نتائج تجربة (دي-هيلث)، تشير إلى أنه من السابق لأوانه القول أن مكملات فيتامين (د) لا تغير المخاطر".*وكالات

