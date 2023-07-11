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دلعت الناس كلها .. اخت العروسه ولعت الفرح و جننت المعازيم بوصلة رقص بلدي علي وحده ونص بالاسود المفتوح علي البحري..ومتابع كسحت صافيناز وسما المصري

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انت الأن تتابع خبر  دلعت الناس كلها في فرح اختها..اخت العروسه ولعت الفرح و جننت المعازيم بوصلة رقص بلدي علي وحده ونص بالاسود المفتوح علي البحري..ومتابع كسحت صافيناز و !! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - دايما ما تشهد حفلات الزواج بعض الاشياء الغريبه التي لم نكن نعتاد عليها في حفلات الزفاف والافراح فالعديد من الافراح تبدا برقصه للعروسين وتكون العائلتين في فرح وسرور ولكن عندما يخرج الفرح وحفل الزفاف عن الاطار المالوف تكون هناك عواقب شديده جدا حيث انتشر مقطع فيديو لاخت العروسه وهي تقوم بوصله رقص جريئه جدا وقويه جدا منها في حفل زواج اختها.

ظهرت اخت العروسه وهي ترتدي فستان من اللون الاسود المفتوح بدرجه من أعلي وظهرت وهي تتحدى اشهر راقصه بواسطه رقص على احد الاغاني الشعبيه للفنان حسن شاكوش حيث جعلت المعازيم كلهم يلتفون حولها ويشاهدونها وهي تقوم بالرقص بهذه الطريقه التي اذهلت الجميع الحاضرين حتى انها اذهلت اختها ولم تكن تتوقع انها تفعل ما فعلت في حفلها.

اعجب الكثير من المتابعين بمقطع الفيديو الذي انتشر بصوره كبيره جدا على منصات التواصل الاجتماعيه والذي هذا على عدد كثير من الاعجابات والمشاهدات.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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