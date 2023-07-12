أخبار اليمن : بن حبتور: العدوان يريد أن نكون جزءاً من خونة اليمن

بن حبتور: العدوان يريد أن نكون جزءاً من خونة اليمن
استهجن دولة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور رئيس حكومة الانقاذ الوطني الاخبار التي يتم الترويج لها من قبل مصادر تتبع العدوان.
وقال في تصريح لـ"الميثاق" إن هده الاخبار عارية تماما عن الصحة وتعبر عن رغبة عملاء دول العدوان ، وأمانيهم المريضه التي تريد لنا ان نكون جزء من قطيع خونة اليمن العظيم.
وجدد بن حبتور تأكيده على ثبات موقفه وموقف حكومته في مواجهة العدوان والانتصار للوطن في مواجهة كافة التحديات وبأن احلام العدوان وشائعاته المريضة لن تتمكن من تحقيق اهدافها ومآربها وسرعان ما تتبخر ولن تجني سوى المزيد من السخرية والاستهجان.
داعيا وسائل الاعلام الى توخي المصداقية وعدم الانزلاق الى اوهام العدوان وهالته الاعلامية التي اكد صمود شعبنا اليمني هزالتها ووهنها.
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