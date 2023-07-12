ركنت صافيناز علي الرف.. القشطة شمس الكويتية تتحدي اشهر راقصة بوصلة رقص جننت الشباب بالابيض المفتوح علي البحري من غرفة نومها..ومتابع غلبت سما المصري وفيفي عبده

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رياض - احمد صلاح - ظهرت بقوة في الأشهر الأخيرة بسبب خروجها مع الفنان والمخرج الكبير خالد يوسف والتي اشتهرت بالصور التي نشرتها على صفحتها على التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا بعد ان شاركت في مسلسل سر باتع المخرج خالد يوسف الذي عرضه في رمضان الماضي انها الفنان الكبيره والجميله شمس الكويتيه التي خرجت في احدى البرامج وقامت بعده تصريحات جريئه جدا منها في الايام القليله الماضيه.

شمس الكويتية هي فنانة كويتية شهيرة، وهي من مواليد 28 أغسطس 1965 في الكويت. بدأت شمس مسيرتها الفنية في التسعينيات وحققت نجاحاً كبيراً في عالم الفن الكويتي والخليجي.

وتتميز شمس بصوتها الجميل وأسلوبها الغنائي الفريد، وقد أطلقت العديد من الألبومات الغنائية التي حققت نجاحاً كبيراً في الخليج والوطن العربي. ومن أشهر أغانيها “يا طير”، “علي البال”، “معليش”، “أنا معاك”، وغيرها.

وقد حققت شمس العديد من الجوائز والتكريمات على مدار مسيرتها الفنية، منها جائزة “أفضل مطربة” في مهرجان الموسيقى العربية في عام 2001، وجائزة “أفضل أغنية” في مهرجان الموسيقى العربية في عام 2004، وجائزة “أفضل فنانة عربية” في مهرجان الموريكس دور في عام 2013.

وتعتبر شمس من الفنانات الكويتيات اللواتي أسهمن في نشر الثقافة الخليجية والعربية عبر فنهن الراقي، وتحظى بشعبية كبيرة في الخليج والوطن العربي.

بالإضافة إلى مسيرتها الفنية، تعرف شمس بأنها ناشطة اجتماعية وتشارك في العديد من الفعاليات الخيرية والإنسانية في الكويت والوطن العربي، وتدعم الكثير من المبادرات الهادفة لخدمة المجتمع.