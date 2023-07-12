أخبار اليمن : توقعات بطقس شديد الحرارة واضطراب البحر

توقعات بطقس شديد الحرارة واضطراب البحر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقساً حاراً إلى شديد الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية، ورياحاً نشطة حول سواحل البلاد، وهطول أمطار رعدية على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع طقساً حاراً إلى شديد الحرارة جافاً نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية و تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 39 ـ 46 درجة مئوية.

ومن المحتمل أن يكون الطقس حاراً رطباً في المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 32-39 درجة مئوية.

وحسب المركز قد تهب رياح نشطة حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب، تتراوح سرعتها بين 25-55 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وذكر أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية على مناطق من محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، غرب ذمار، المحويت، جنوب البيضاء ومرتفعات أبين وشبوة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على ريمة، حجة، عمران، صعدة ومرتفعات حضرموت والمهرة.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ حجة: 5.2 ملم، إب : 3.2، صرفيت : 1.4، الكدن: 1.1، المحويت : 1 ملم.

كما هطلت أمطار على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى، ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس نهارا.

كما حذر من ارتفاع الموج واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب .

ودعا المركز إلى عدم التواجد أو عبور ممرات السيول، محذراً من العواصف الرعدية وانخفاض مدى الرؤية الأفقية اثناء وبعد هطول الأمطار .

