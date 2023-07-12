اكتشاف كوكب لا مثيل له خارج المجموعة الشمسية
اكتشف علماء الفلك أن غيوما من بخار المعادن هي السبب في جعل الكوكب "الأكثر عكسا للضوء"، يحصل على لقب "أكبر مرآة في الكون".
ووفقا لموقع "سبيس" العلمي، يقع الكوكب المسمى "LTT9779 b"، على بعد نحو 264 سنة ضوئية من الأرض، وهو أكبر منها بخمسة أضعاف، ويعكس نحو 80% من الضوء الذي يضيء عليه من نجمه الأم.
بالمقارنة، لا تعكس الأرض سوى 30% من أشعة الشمس، كما لا يعكس الزهرة، الكوكب الأكثر لمعانا في نظامنا الشمسي سوى 75%. وتعود قدرة الكوكب العاكسة الكبيرة إلى السحب المعدنية الكثيفة التي تحيط به و"تمطر قطرات من التيتانيوم"، وفقًا للموقع.
واكتشف الكوكب أول مرة بواسطة أحد أقمار "ناسا" الاصطناعية عام 2020، لكن لم يتم فهم محيطه الخارجي إلا بعد بيانات أرسلتها مركبة فضاء تابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.وتبلغ درجة حرارة سطح الكوكب نحو 2000 درجة مئوية.
ويعتقد الفريق البحثي أن كوكب "LTT9779 b" حصل على غيومه المعدنية وبياضه العالي عندما كان غلافه الجوي مشبعا بالسيليكات وبخار المعدن، بسبب درجات الحرارة الحارقة على جانب الكوكب المقابل للشمس بشكل دائم.*وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : اكتشاف كوكب لا مثيل له خارج المجموعة الشمسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.