أخبار اليمن : بدء امتحانات المقاعد المجانية في الجامعات اليمنية

بدء امتحانات المقاعد المجانية في الجامعات اليمنيةبدأت بمركز الأبحاث والدراسات والامتحانات الالكترونية بكلية طب الأسنان بجامعة صنعاء، اليوم، امتحانات الكفاءة والمفاضلة للطلاب المتقدمين للحصول على المقاعد المجانية في الجامعات اليمنية التي تقدم لها سبعة آلاف و317 طالبًا وطالبة في جميع التخصصات للعام الجامعي 1445ه-.

وأطلع نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي - رئيس لجنة المقاعد المجانية، الدكتور علي شرف الدين، ومعه وكيلا الوزارة لقطاع المؤسسات التعليمية، الدكتور غالب القانص، وقطاع البعثات حسن عز الدين، على سير امتحانات الكفاءة للطلاب المتنافسين على المقاعد المجانية في التخصصات الطبية والعلوم الصحية التي تقدم لها أربعة آلاف و228 طالباً وطالبة يخوضون امتحان الكفاءة في مواد " الكيمياء والأحياء، والانجليزي " خلال يومي الأربعاء والخميس .

واستمع شرف، من رئيس اللجنة الفنية، عمر العنسي، ورؤساء اللجان الفرعية إلى إيضاح حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل الامتحانات للطلاب وتوزيعهم على ثلاث فترات في اليوم بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء .

وأوضحوا أن الطلاب المتقدمين في التخصصات الطبية سيتم امتحانهم خلال الإربعاء والخميس بينما الطلاب المتقدمين للتخصصات الهندسية والحاسوبية والعلوم الإدارية والإنسانية سيتم امتحانهم بعد غد الجمعة على خمس فترات .

وأوضح نائب وزير التعليم العالي أن إجمالي الطلاب المتقدمين للتخصصات الهندسية وعلوم الحاسوب بلغوا نحو ألف و 600 طالب وطالبة يخوضون امتحان الكفاءة في مواد " الرياضيات ، الفيزياء، والإنجليزي" بينما سيخوض أكثر من ألف و 500 طالب وطالبة امتحان الكفاءة بمواد " الانجليزي والعربي" في تخصصات العلوم الإدارية والإنسانية يوم الجمعة القادمة.

وأكد أن المتقدمين للحصول على مقاعد مجانية سيتنافسون على نحو خمسة آلاف مقعد مجاني في جميع الجامعات الحكومية والأهلية موزعة على التخصصات الطبية وعلومها والهندسية والحاسوبية والإدارية والإنسانية وسيتم توزيعهم الكترونيا بناء على درجات المفاضلة ونتائج الثانوية على التخصصات المرغوبة .

وذكر شرف الدين أن أوائل الجمهورية وبناء على توجيهات اللجنة الإشرافية العليا سيتم توزيعهم على الكليات الطبية في جامعتي صنعاء و21 سبتمبر فيما الطالبات الاوائل سيتم توزيعهن على جامعة العلوم والتكنولوجيا حسب الرغبات المحددة لهم جميعا.

ولفت أن وزارة التعليم العالي خصصت المنح المجانية المقدمة من الجامعات الحكومية والأهلية لـ10 فئات يتنافسون عليها وفقا للمعايير والضوابط المعتمدة تشمل "المتفوقين ، وأبناء وأقارب شهداء العدوان من الدرجة الأولى، وجرحى العدوان والأعمال الإرهابية وأقاربهم من الدرجة الأولى".

كما تشمل منتسبي الجيش والأمن المرابطين في الجبهات وأقاربهم من الدرجة الأولى، والطلاب الأيتام من خريجي دور رعاية الأيتام الحكومية، وأبناء المحافظات المحرومة من التأهيل، والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، والطلاب النازحين، وأحفاد بلال، وأبناء وأقارب موظفي الوزارة من الدرجة الأولى.

وبين نائب وزير التعليم العالي أن معايير المفاضلة ستكون شفافة ونزيهة وفقاً لنتائج امتحان الكفاءة التي تم اعتمادها بنحو 60 بالمائة والتي ستمكن الطالب من معرفة نتيجته فور انتهاء الامتحان مباشرة ، وكذا معدل الثانوية العامة التي تم اعتمادها بنحو 40 بالمائة، وجمعها نهاية فترة الامتحانات وفرزها وإعلان النتائج النهائية الكترونياً .

