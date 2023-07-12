عدت سما المصري .. بدون خجل عروسه فائقة الجمال شقراء ولعت النت اشهر راقصة بوصلة رقص بلدي علي واحدة ونص هزة يمين وهزة شمال

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رياض - احمد صلاح - ظهرت العروس وهي ترقص في غرفة نومها ، والتي بدت لها ولعريسها صغار السن ، لكن العريس تركها ترقص وحدها حتى يتمكن من الرقص مع الراقصة التي كانت تقف على حافة المسرح.

أثار مقطع فيديو آخر الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رقص عروس في حفل زفاف مصري.انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لربة منزل ترقص بطريقة غريبة عن المعتاد.

وفي المقطع الذي تداوله ناشطون على تويتر ، ترقص ربة منزل رقصة شعبية بطريقة نالت إعجاب المشاهدين.