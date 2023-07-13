رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي علي حسن الشاطر
بعث الأخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادي المؤتمري اللواء الركن علي حسن الشاطر عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر .
وفي البرقية التي بعثها إلى بسام علي حسن الشاطر عضو اللجنة الدائمة الرئيسية عضو مجلس النواب وإخوانه وكافة ال الشاطر بمديرية مناخه محافظة صنعاء أشاد رئيس المؤتمر بمناقب الفقيد الذي كان واحدا من الالف المؤسسين للمؤتمر الشعبي العام في العام 1982 م واحد القيادات الاعلامية والعسكرية البارزة والتي قدمت خدمات مشهودة للوطن من خلال عمله مديرا لدائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع ورئيسا لتحرير صحيفة ٢٦ سبتمبر مشيرا إلى أن رحيله يمثل خسارة لاحد القيادات الاعلامية اليمنية البارزة .
وعبرابوراس باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص التعازي وعميق المواساة برحيل اللواء الركن علي حسن الشاطر سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي علي حسن الشاطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.