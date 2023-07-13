انت الأن تتابع خبر ركنت سما المصري علي جنب.. وصلة رقص لطالبة سعودية خارقة الجمال أشعلت جنون الشباب بوصلة رقص بلدي في الفصل..وما فعله معها مدير المدرسة كان صدمة للجميع!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضجه مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بفيديو لاحدى فتيات السعوديه وهي تقوم على صفحتها الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي مما نالت على كثير من العجبات بسبب ما قامت به الفتاه السعوديه التي نشرت بمقطع فيديو له على صفحته الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي وهي تقوم بتقليد الراقصات الارمانيه صافيناز.

متداوله للمقطع الفيديو على عده صفحات موقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ظهرت فيه احدى ربات المنازل السعوديه وهي تقوم بوصله رقص وترتدي عبايه ذات اللون الوردي الضيقه بطريقه كبيره جدا الضيقه.

بترقص وتقوم بتصوير نفسها من داخل غرفه نومها الامر الذي جعلها تتصدر ما قد تواصل الاجتماعي وصوره كبيره جدا في الاونه الاخيره وتحصد عدد كبير جدا للمتابعين والمشاهدين نحوها.

كثير اشاهد الفيديو ولكن القليل منهم من اعجب بالفيديو الذي قامت به الفتاه السعوديه التي قامت بوصله رقص وانتقضاها البعض بصوره كبيره جدا بسبب ما قامت بفعله امام المتابعين والجمهور وعلى مواقع السوشيال ميديا بسبب وصلت الرقصه التي قامت بها.