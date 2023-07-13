أخبار اليمن : تسجيل 99 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة

تسجيل 99 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدةسجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان في محافظة الحديدة 99 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين خروقات قوى العدوان، خمس غارات للطيران التجسسي على مقبنة وحيس، واستحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضا تحليق 10 طائرات تجسسية في أجواء مقبنة وحيس، و15 خرقاً بقصف مدفعي، و65 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.