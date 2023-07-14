انت الأن تتابع خبر كسحت سما المصري .. ربة منزل فلاحة صاروخ تظهر بالاحمر الشفاف في غرفة نومها بوصلة رقص جننت الشباب..ومتابع غلبت جوهرة و لورديانا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرات الفيديو الذي انتشر بصوره كبيره جدا على صفحات التواصل حيث ظهرت ربه منزل مصريه وهي تقوم بوصله رقص داخل منزلها الامر الذي جعلها تتعرض الى انتقادات حاده والازعه بسبب ما تقوم به على منصات التواصل الاجتماعي وليست المره الاولى التي تظهر هذه الفيديوهات على صفحات السوشيال ميديا بصوره كبيره وتتصدر مواقع بحث جوجل.

ربه منزل وهي تقوم بوصله رقص من داخل منزلها على احد الاغاني الشعبيه وهي ترتدي عبايه ضيقه جدا وبدات ترقص وتتمايل بطريقه في غايه الروعه والجمال وتقوم بتصوير نفسها وعرض نفسها على صفحات التواصل الاجتماعي من اجل جمع المتابعين ومن اجل الشهره وكسب المال.

وتعرضت ربه منزل المصريه الى العديد من الانتقادات بسبب ما تقوم به من نشر الفيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي في بلد تعرف بالعادات والتقاليد وبلد عربيه لا يجوز فيها ان تقوم ربات المنازل بما يقومون به من اجل بعض المال وعرض انفسهم بهذه الطريقه على صفحات السوشيال ميديا.