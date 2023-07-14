صنف بأجمل فيديو في اليوتيوب.. كيوم ولدتها أمها بوصلة رقص هزة يمين وهزة شمال فتاتان سعوديتان ولعت النت من داخل غرفه نومها بهز العارم والمعازيم ضيعتي فيفي عبده وسما المصري!!

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رياض - احمد صلاح - شكرا لكم من متابعتكم خبر عن فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاه تكون بواسطه رقص اداره جمالها الرائع من داخل غرفه نوميه ومن داخل شقتها

يبدو أن الراقصة الروسية صافيناز ستواجه نفس مصير مواطنتها جوهرة، بعدما تم تحرير محضر رسمي بحقها يتهمها بالتحريض على الفسق والفجور بسبب تقديم وصلة رقص بملابس

مع فتاة في الساحل الشمالي، وهي نفس التهمة التي أجبرت جوهرة على الهروب من مصر إلى لبنان بعد إدانتها قضائيا بالحبس لمدة عام.

مقطع الفيديو المثير للجدل تم ترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أكثر من شهر وتضمن دعوة صافيناز لبعض الفتيات بملابس السباحة للصعود إلى المسرح الصغير على الشاطيء وإظهار موهبتهن في الرقص، وبالفعل صعدت إحدى الفتيات واستفزت صافيناز بموهبتها الواضحة

ودفعتها للتخلص من بعض اكسسوارات بدلة الرقص التي تستر منطقة البطن وأعلى الفخذين وتقديم فقرة راقصة بطريقة مثيرة أظهرت كل مفاتنها، وظهرت مطالبات بالتحقيق مع صافيناز ولكن انشغال نقابة المهن الموسيقية بالتحضير للانتخابات الدورية على مقعد النقيب ومجلس الإدارة تسبب في تجميد الأزمة.