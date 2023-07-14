وفاة مسافرة يمنية للعلاج بمطار صنعاء الدولي
قال مدير عام مطار صنعاء الدولي، خالد الشائف، إن مريضة يمنية توفيت يوم الجمعة 14 يوليو الجاري، اثر صعودها الطائرة التي تأخر موعد سفرها الى الأردن لتلقى العلاج هناك.
وأشار الشائف الى حالات مرضية عديدة مشابهة اثر تقليص عدد الرحلات من 6 الى 3 رحلات أسبوعيا، والى وجهة وحيدة هي الأردن، لافتا كذلك الى صعوبة الحصول على حجوزات للمرضى
وقال في تغريدة على تويتر:" وفاة مسافرة في هذه اللحظة بعد صعودها الطائرة الساعة 5.25 مساء نظرا لتاخر سفرها وهناك آلاف الحالات المشابهه".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : وفاة مسافرة يمنية للعلاج بمطار صنعاء الدولي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.