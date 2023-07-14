أخبار اليمن : وفاة مسافرة يمنية للعلاج بمطار صنعاء الدولي

وفاة مسافرة يمنية للعلاج بمطار صنعاء الدوليقال مدير عام مطار صنعاء الدولي، خالد الشائف، إن مريضة يمنية توفيت يوم الجمعة 14 يوليو الجاري، اثر صعودها الطائرة التي تأخر موعد سفرها الى الأردن لتلقى العلاج هناك.

وأشار الشائف الى حالات مرضية عديدة مشابهة اثر تقليص عدد الرحلات من 6 الى 3 رحلات أسبوعيا، والى وجهة وحيدة هي الأردن، لافتا كذلك الى صعوبة الحصول على حجوزات للمرضى

وقال في تغريدة على تويتر:" وفاة مسافرة في هذه اللحظة بعد صعودها الطائرة الساعة 5.25 مساء نظرا لتاخر سفرها وهناك آلاف الحالات المشابهه".

