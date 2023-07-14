انت الأن تتابع خبر غلبت صافيناز .. فيفي عبده دلعت الشباب بوصلة رقص بقميص النوم الأحمر الناري (فيديو ) والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد لها على حسابها الرسمي بصفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات

وظهرت فيفي عبده خلال تواجدها قرب البحر مرتدية قميص نوم من اللون الأحمر الناري المفتوح من منطقة الصدر وتقوم بالرقص بطريقة أثارت اعجاب الجمهور، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، وترك شعرها على ظهرها وصدرها.

وعلق الكثير من جمهورها على الفيديو مثل : شوكت تكبرين وتبطلين ركض وهبل- الاغنيه مالها اي علاقه- قمر يا فوفا.