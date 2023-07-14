أخبار اليمن : تسجيل 167 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة

تسجيل 167 خرقاً لقوى العدوان في الحديدةسجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان في محافظة الحديدة 167 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين خروقات قوى العدوان، أربع غارات للطيران التجسسي على مقبنة، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً تحليق ثمان طائرات تجسسية في أجواء مقبنة وحيس، و23 خرقاً بقصف مدفعي، و127 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

