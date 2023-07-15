انت الأن تتابع خبر اجدع من صافيناز.. سما المصري بوصلة رقص تتحدى أشهر راقصة في مصر والوطن العربي ..ومتابع غلبت رهف القنون وانجي خوري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دائما ما تثير الفنانه سما المصري الجدل الكثير بسبب الفيديوهات التي تقوم بنشرها على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي خصوص موقع يوتيوب موقع فيسبوك وتنشر دائما الراقصه الاستعراضيه سما المصري الكثير من الفيديوهات التي تقوم فيها بالرقص علي انغام الموسيقى.

وأيضا في الكثير من الفيديوهات تقوم بنشر الكثير من الرقص اثناء البث المباشر وترد علي المتابعين وعن ما يعجبهم في الرقص.

سما المصري، واسمها الحقيقي سامية، هي فنانة مصرية متعددة المواهب، فهي راقصة، وممثلة، ومغنية. في بداية مسيرتها، كانت تعمل كمذيعة في قناة المحور الفضائية بعد تخرجها من الجامعة. ومع ذلك، قررت ترك هذا المجال وتفرغ للعمل في الفن.

أكملت تعليمها الجامعي في كلية الآداب، تخصصت في قسم اللغة الإنجليزية وحصلت على درجة البكالوريوس في الآداب والتربية. بعد ذلك، انتقلت وحدها إلى القاهرة وبدأت حياتها بالعمل في سوق لبيع التحف والعمل في مجال السياحة. غادرت هذا العمل وبدأت فترة أخرى في مجال العلاقات العامة في بورصة، تعاملت في التسويق أيضًا واستمرت لمدة سنة قبل أن تترك البورصة وتسافر إلى الخارج.

بدأت بإنتاج أولى فيديوهاتها، وتم إخراجها من قبل سامح عبد العزيز. بعد ذلك، شاركت في حفلات مع فنانين آخرين مثل مجد القاسم، محمد فؤاد، حكيم، والعمدة. قامت بغناء وتمثيل الفيديو كليب بعنوان “يا أحمد يا عمر” كجزء من أحداث فيلم مجانين نص كوم. أصبح هذا العمل السبب في شهرتها، وأثار جدلاً كبيراً حول طريقة لبسها ورقصها الذي اعتبره الجمهور فاضحاً وغير لائقاً. أحدث أعمالها كان إنشاء قناة فلول.

في نهاية عام 2012، شاركت في تصوير العديد من الفيديوهات الموسيقية التي تنافست بها ضد جماعة الإخوان في مصر. قدمت بالفعل فيديو كليب “المانجا” ولاحقًا قدمت أغاني أخرى.