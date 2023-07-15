كسحت انجي خوري .. ربة منزل سعودية ترقص بهذه الطريقة هزة يمين وهزة شمال في غرفة نومها بالاحمر المكشوف.. ومتابع غلبت سما المصري و صافيناز

انت الأن تتابع خبر كسحت انجي خوري .. ربة منزل سعوديه ترقص بهذه الطريقة هزة يمين وهزة شمال في غرفة نومها بالاحمر المكشوف.. ومتابع غلبت سما المصري و صافيناز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دائما ما تقوم ربات المنازل بفعل الاشياء الخارجه عن نطاق المحدود في منزلها الا ان هناك بعض النساء تتحطى المحظور في غرفه نومها وفي منزلها باداء وصلت الرقص التي اشتهرت في الاونه بعد انتشار هذه الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا حيث تعتمد النساء في الظهور في منزلهم او غرفتي نومهم بملابس ضيقه ويقومون باشياء لم نكن نعتاد عليها من النساء في منازلهم في بلاد عربي الامر الذي جعل ربه منزل تقوم بوصله رقص جريئه جدا من غرفه نومها.

زهره فتاه تبلغ من العمر 25 عاما وهي ترتدي عبايه من اللون الاسود وهي ترقص في غرفه نومها على احدى الاغاني الشعبيه في احدى المناطق والاحياء الشعبيه قامت بواسطه رقص جننت الشباب وهزه المتابعين بطريقه كبيره جدا مما نالت على اعجاب الكثير من المتابعين والذين يتغزلوا بجمالها والذين يتغزلوا برقصها حيث علق بعض المتابعين بانها كسحت الفنانه صافيناز والراقصه لورديانا.

البعض الاخر هذه هي الفيديوهات التي تعمل على نشر الفسق والفجور النساء داخل منازلهم بهذه الطريقه التي لا يمكن القبول بها ولا يمكن رؤيه نساء يظهرن في غرفه نومهم بملابس النوم وهم يرقصون من اجل كذب الشهره وجني الاموال.