أخبار اليمن : 8 غارات ضمن 113 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة

8 غارات ضمن 113 خرقاً لقوى العدوان بالحديدةارتكبت قوى العدوان 113 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، 8 غارات للطيران التجسسي على حيس ومقبنة، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 21 طائرة تجسسية في أجواء حيس ومقبنة، و19 خرقاً بقصف مدفعي، و62 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.