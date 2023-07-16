انت الأن تتابع خبر عدت سما المصري. كيوم ولدتها بدون خجل ربة منزل سعودية فائقة الجمال تفعل المستحيل و تتحدي أشهر راقصة في مصر والوطن العربي صافيناز موكا بوصلة رقص بالاحمر الشفاف!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شكرا لكم لمتابعتكم خبر عن فتاتكم ادائها القوي والجميل للغايه بوصلة رقص هزة يمين وهزة شمال ركنت سما المصري وصافيناز علي الرف.

بسبب الفيديو الذي نشرته على صفحتها ولقد هذه الفتاه السعوديه نقط كبير جدا واساءات كبيره جدا والفاظ كبيره جدا بسبب ما تقوم به امام اولادها والمجتمع العربي والبلد التي تعيش فيها فانها لم تسيء الى نفسها فقط وانما اساءت الى البلد العربيه التي تقيم فيها.

بينما من يشاهد هذه الفيديوهات بكثره تم الاعجاب بالفيديو وبداوا يتغذلون في جمال المراه ويصفونها بانها تقوم بتقليد اشهر راقصه وانها احسن من اي راقصه جاءت على الساحه مثل صافيناز وسما المصري شديد في جمال في راسها واثاره الغرائز الموجوده بداخله.