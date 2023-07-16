أخبار اليمن : أجواء حارة نهاراً.. تحذير مهم للصيادين ومرتادي البحر

أجواء حارة نهاراً.. تحذير مهم للصيادين ومرتادي البحرتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً على الصحارى والمناطق الساحلية، وهطول أمطار متفرقة وخفيفة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38- 44 درجة مئوية.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء حارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية، تتراوح درجات الحرارة بين 34-39 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى رياح شديدة حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية تتراوح سرعتها بين 25-45عقدة، ورياح نشطة إلى قوية على السواحل الجنوبية ومدخل باب المندب وتتراوح سرعتها بين 15 ـ 30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحسب المركز من المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع ومرتفعات لحج وأبين، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات صنعاء، البيضاء، شبوة، هضبة حضرموت والمهرة.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في حجة : 2.2 ملم، صرفيت: 2.2، المحويت : 1 ملم، كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية وسهل تهامة وأرخبيل سقطرى وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.

وحذر المركز من درجات الحرارة المرتفعة، ونصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

كما حذر الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.

ودعا إلى عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها وضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الهواتف النقالة.