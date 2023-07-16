أخبار اليمن : الصحة تدين استهداف العدوان لمستشفى البرح في تعز

الصحة تدين استهداف العدوان لمستشفى البرح في تعزأدانت وزارة الصحة العامة والسكان استهداف طيران العدوان الأمريكي السعودي التجسسي لمستشفى البرح في مديرية مقبنة بمحافظة تعز.

واستنكر بيان صادر عن الوزارة، استهداف الطيران التجسسي للمستشفى ووقوع أضرار في أقسامه وسيارات الإسعاف وحدوث هلع في أوساط الأطباء والمرضى.

واعتبرت استهداف العدوان للمشافي والمنشآت الصحية، جريمة حرب يرتكبها التحالف أمام مرأى ومسمع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وأشار البيان إلى أن أكثر من 500 مستشفى ومرفق صحي دُمرّت بشكل كلي وجزئي خلال الثمان السنوات من العدوان على اليمن.

ودعت وزارة الصحة إلى رفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي، ليتسنى سفر المرضى لتلقي العلاج في الخارج، ووصول التجهيزات والمساعدات الطبية لتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن.