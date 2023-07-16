أخبار اليمن : 12 غارة ضمن 124 خرقاً لوقف النار بالحديدة

12 غارة ضمن 124 خرقاً لوقف النار بالحديدةارتكبت قوى العدوان 124 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، 12 غارة للطيران التجسسي على حيس ومقبنة، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 16 طائرة تجسسية في أجواء حيس ومقبنة، و12 خرقاً بقصف مدفعي، و83 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.