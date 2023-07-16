أخبار اليمن : إستئناف حملة ضبط المحطات الكهربائية الخاصة

دوت الخليج -

إستئناف حملة ضبط المحطات الكهربائية الخاصة

ناقش اجتماع برئاسة وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي، اليوم إجراءات إستئناف حملة ضبط المحطات الكهربائية الخاصة المخالفة للتسعيرة المحددة والمدرجة في المصفوفة المقرة من الوزارة. إستئناف حملة ضبط المحطات الكهربائية الخاصةناقش اجتماع برئاسة وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي، اليوم إجراءات إستئناف حملة ضبط المحطات الكهربائية الخاصة المخالفة للتسعيرة المحددة والمدرجة في المصفوفة المقرة من الوزارة. وفي الاجتماع الذي ضم رئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الكهربائية الخاصة ونائبه ورؤساء اللجان الفرعية بأمانة العاصمة أكد الدكتور البخيتي أهمية استئناف حملات ضبط المخالفين من ملاك المولدات الكهربائية الخاصة الرافضين والمخالفين للتسعيرة المحددة بمبلغ 248 ريال للكيلو وات. وشدد على أهمية قيام اللجان الميدانية بمهامها واستشعار الأمانة والمهنية والمسؤولية في الرقابة وضبط المحطات المخالفة، وإحالتها إلى نيابة الصناعة والتجارة وكذلك إحالة غير المرخصة منها إلى مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها حسب قانون الكهرباء رقم(1) لسنة 2009، ودخول تيار المؤسسة الحكومي بديلا عنها، إنصافاً للمواطنين وأهاب الدكتور البخيتي بأعضاء اللجان الرئيسية والفرعية ومأموري الضبط القضائي استشعار مسؤولياتهم الكبيرة وسرعة الرفع بالمخالفات، والتحلى بالشجاعة والصبر والأخلاق الرفيعة أثناء تنفيذ المهام المنوطة بهم.

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