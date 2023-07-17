نصائح هشتكة من سما المصري للرجل في ليلة الدخلة “خليك حنين ومتعها” ومتابع: يا خبرة ..اتفرج

انت الأن تتابع خبر اتفرج بالصوت والصوره .. بدون خجل كيوم ولدتها امها سما المصري جننت الشباب بما فعلته تضع الصابون علي الخيار بدون ذرة خجل او حياء في بث مباشر علي تيك توك .. لن تصدق ماذا تفعل به واين تضعه والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة سما المصرى مقطع فيديو جديد عبر حسابها على انستغرام وجهت من خلاله نصائح عن ليلة الدخلة.

وظهرت سما المصري فى الفيديو فى غرفة النوم مرتدية قميص نوم أبيض شفاف وعلقت كاتبة “نصائح لليله الدخله للراجل وللست”.

وبدأت سما المصري كلامها بتوجيه نصيحة الى الرجال قائلة : “انت كرجل عارف حتعمل ايه بس بلاش تبقى ناشف اوي معاها وبلاش تبقى متسرع معاها خليك حنين”.

ثم وجهت كلامها الى النساء قائلة: “يا حبيبتي عادي لو انت خايفة بلاش النهاردة بكره عادي بعده عادي ما فيش مشكلة الاسبوع الجاي حتروح منك فين حتطير”.