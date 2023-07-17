أخبار اليمن : نصائح طبية للوقاية من سرطان الأمعاء

نصائح طبية للوقاية من سرطان الأمعاءاعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أن سرطان الأمعاء هو أحد انواع السرطان الأكثر انتشارا في العالم. فكيف يمكن الوقاية منه؟

وأشار مياسنيكوف إلى أن هناك عددا كبيرا من العوامل تحفز تطور سرطان الأمعاء من بينها الوراثة، العمر، الزوائد اللحمية، السكري، سوء التغذية، الكحول والتدخين، وفقاً لصحيفة "فيستي. رو".

ووفقا له، حاليا أثبت العلماء وجود طرق ووسائل لمنع تطور سرطان الأمعاء، لها "تأثير وقائي محدد".

1 - النشاط البدني.

2 - اتباع نظام غذائي غني بالألياف الغذائية والأسماك.

3 - الحد من اللحوم الحمراء.

4 - الأسبيرين (والأدوية الأخرى غير الستيرويدية المضادة للالتهابات)، والستاتين والبيسفوسفونات (المضادة لهشاشة العظام).

ويؤكد مياسنيكوف، على أن سرطان القولون هو من أنواع السرطان القليلة التي يمكن اكتشافها في مرحلة مبكرة والوقاية منها.

ويقول: "يبدأ تنظير القولون للجميع من سن 50 عاما، وبعدها مرة كل خمس سنوات".