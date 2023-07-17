أخبار اليمن : وصول جثمان فقيد الوطن الشاطر إلى العاصمة صنعاء

وصول جثمان فقيد الوطن الشاطر إلى العاصمة صنعاءوصل عصر اليوم الى مطار صنعاء الدولي جثمان فقيد الوطن اللواء الركن علي حسن الشاطر.

وكان في مقدمة المستقبلين عدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام وقيادات سياسية وعسكرية وأمنية وعدد من الشخصيات والوجاهات الاجتماعية.

وسيوارى جثمان فقيد الوطن إلى مثواه الأخير يوم غداً بالعاصمة صنعاء.

وكان اللواء علي حسن الشاطر قد وافاه الأجل مساء الاربعاء الماضي في إحدى مستشفيات العاصمة الأردنية عمَّان.

