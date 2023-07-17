أخبار اليمن : الحديدة.. 77 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

الحديدة.. 77 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 77 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، 11 غارة للطيران التجسسي على حيس والجبلية ومقبنة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 18 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية ومقبنة، و10 خروقات بقصف مدفعي، و38 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.