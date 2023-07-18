انت الأن تتابع خبر اجدع من لورديانا..سما المصري بوصلة رقص بلدي وتفعل المستحيل في غرفة نومها بالاسود المقطع..ومتابع غلبت صافيناز و فيفي عبده والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا تزال سما المصري حديث الشعر المصري بسبب ما تقوم به على صفحته الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام بعد نشر فيديوهات الجريئه والقويه منها والتي تنشرها على صفحتها نشرت الفنانه الرقاصه سما المصري مقطع فيديو جديد لها وهي تقوم بواسطه رقص وهي ترتدي عبايه من اللون الاسود القصيره للغايه والتي تبرز عن جمالها ورشقتها وانوثتها بطريقه كبيره جدا.

تعتبر الراقصة سما المصري واحدة من أشهر راقصات الشرق الأوسط، حيث تمتلك شعبية كبيرة في مصر والدول العربية الأخرى. ولدت سما المصري في مصر، وبدأت مسيرتها الفنية كراقصة في سن مبكرة جداً.

تتميز سما المصري بأسلوبها الفريد والمميز في الرقص الشرقي، حيث تجمع بين الحركات الايقاعية والتناغم الراقص والتعابير الفنية المعبرة. وتعتبر سما المصري أيضاً ملهمة للكثير من الفتيات اللواتي يرغبن في ممارسة فن الرقص الشرقي.

ولكن، تعرضت سما المصري للكثير من الانتقادات والجدل بسبب طبيعة عملها ومظهرها الجريء. وتحديداً، تعرضت لانتقادات من قبل بعض الأشخاص الذين يرون أن عملها يتعارض مع قيم المجتمع المصري التقليدية. وعلى الرغم من ذلك، فإن سما المصري لا تزال تواصل مسيرتها الفنية بثقة وحماس، وتعتبر قدوة للكثير من الفتيات اللواتي يتمنين اتباع أحلامهن المهنية.

يمكن القول بأن الراقصة سما المصري قد حققت الكثير من النجاحات في مسيرتها الفنية، وأنها لا تزال تسعى جاهدة لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل. ومهما كانت الانتقادات والجدل الذي يحيط بها، فإن سما المصري لا تزال تعتبر واحدة من الشخصيات الفنية الأكثر شعبية في الشرق الأوسط.